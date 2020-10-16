Вагітна LAUTA зняла кліп на підтримку жертв домашнього насильства

Після невеликої перерви Юлія LAUTA повернулася до шанувальників в новому образі і з незвично зворушливим ліричним синглом. 15 жовтня відбулася прем’єра треку і кліпу «МАМ». Слова і музику до пісні написала Катерина Руссу. Режисером музичного відео виступила Євгенія Казанкина.

У кліпі «МАМ» ніжний і жіночний образ прийшов на зміну епатажному амплуа LAUTA. Серйозна соціально значуща тема, порушена Юлею в пісні, і її назва у вигляді звернення до матері, невипадкові – вона сама в третій раз готується стати мамою.

Саме вагітність сколихнула в Юлі глибокі почуття і змусила задуматися про глобальні проблеми жінок всього світу, такі як домашнє насильство і токсичні відносини в родині. Адже скільки навколо зовні успішних, задоволених життям і щасливих жінок, що приховують те, що їм доводиться терпіти на шляху до справжнього жіночого щастя.

LAUTA закликає в своїй пісні всіх жінок згуртуватися, позбутися страху і не замовчувати свої проблеми: «Моя нова пісня «МАМ» – це по суті революційна лірика на підтримку всіх дівчат, які вважають себе самотніми у своїх проблемах. Це жест допомоги всім, хто мовчить про болючі відносини і не може знайти вихід. Пам’ятайте, любов до себе зцілює рани, допомагає відмотати назад і зібрати себе по шматочках – саме про це кліп на пісню «МАМ». Знайте: ви не самотні! Ми, жінки, опора і підтримка один одному. Разом ми значно сильніші».

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