Стрімінгова компанія Netflix представила новий трейлер серіалу «Корона» 4 сезон. Він зосередиться на подіях з життя королівської родини періоду стосунків принца Чарльза та принцеси Діани.

У 4 сезоні «Корони» на фанатів чекає відтворена розкішна церемонія та складні стосунки принца Чарльза та принцеси Діани. Про негаразди у шлюбі королівських осіб у трейлері розповів архієпископ Кентерберійський, який вів церемонію весілля пари в 1981 році.

«Ось події, з яких створюються казки: принц і принцеса в день їхнього весілля. Але казки зазвичай закінчуються на цьому етапі простою фразою: «Вони жили довго і щасливо»,- зазначив герой серіалу Роберт Рунсі.

Корона 4 сезон: дивитися офіційний трейлер

Прем’єра 4 сезону серіалу «Корона» відбудеться 14 листопада 2020 року.

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