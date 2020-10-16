Зірка розкаже, як відстоювати свої права

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі планує написати книгу для дітей до 18 років. Разом з правозахисною організацією Amnesty International селебріті прагне розповісти про те, як виступати проти несправедливості і відстоювати свої права в разі їх порушення. Цим проектом Анджеліна Джолі хоче надихнути молодь на боротьбу за свої права без осуду.

Відомо, що книга від Анджеліни Джолі буде називатися «Знай свої права(і заявляй про них)». Написати її акторка захотіла після протестів в США, учасниками яких стали і підлітки.

«Сьогодні молоді люди залучені в соціальний дискурс і готові боротися. Але багато хто з них страждають через дезінформацію з боку дорослих, незнання своїх прав, невміння їх захищати і використовувати в тих країнах, де вони живуть», – сказала Джолі в офіційній заяві про вихід книги.

Також зірка додала, що ця книга допоможе інформувати дітей про їхні права, мотивувати їх і стане ресурсом, який можна буде цитувати.

Фото: Getty Images

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