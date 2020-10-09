Кожен альбом Макса Барських – це капсула часів і вражень, печать досвіду і особистісного становлення, в якому велике місто і запаморочливий успіх не зломив дух свободи і не розмив орієнтири головних цілей музиканта.

З моменту виходу першої платівки «1: Max Barskih» і до сьогоднішнього релізу шостого повноформатного LP пройшло 11 років. Макс Барських завершує трилогію ретро-вейву фінальним акордом, що складається з 12 історій, в яких слухач знайде чесні сповіді для будь-якого настрою і будь-якій життєвій ситуації.

«1990» – це 12 пісень про кохання, які відкривають світу нового і більш зрілого, хоч і не завжди райдужного, персонажа. Лірика Барських, як і раніше, гранично відверта. У своїх текстах Макс щиро шукає супутника по життю і ділиться зі слухачем своїми невдачами. Він визнає помилки минулого і готовий повторити їх знову.

«У цьому альбомі більш зрілі тексти і сміливі жанрово-стилістичні рішення. Мій персонаж то падає, то піднімається з самого дна на вершину. Він зізнається у коханні юності і безрозсудності, але в той же час готовий нести відповідальність за свої рішення. А головне, він готовий перебувати в центрі вибуху, який дарує любов!» – коментує прем’єру Макс.

Реліз нового альбому Барських відбувся на міжнародному лейблі Sony Music Entertainment, а ексклюзивна радіопрем’єра проходить одночасно в 5 країнах: Україні, Росії, Білорусі, Латвії, Молдові.

«1990» став наймасштабнішим лонгплеєм артиста, що об’єднав навколо себе команду професіоналів: автор і продюсер альбому – Макс Барських; співавтори – Анна Бастон, Анна Фещенко; саундпродюсери – Павло Білоусов, Aniel Arin, Ігор Кириленко, Максим Овсяников, компанія Do it Big; гітарист – Олександр Грубік; запис вокалу – Андрій Тимощик, Дмитро Шнайдер; зведення – Aniel Arin, Дмитро Шнайдер.

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