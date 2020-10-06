Переможець «Євробачення-2019» заручився зі своїм хлопцем

Пам’ятайте красеня Дункана Лоуренса з Нідерландів, який в минулому році своєю піснею «Arcade» завоював серця глядачів пісенного конкурсу у всій Європі? На своїй Instagram-сторінці виконавець поділився радісною новиною – тепер він заручений зі своїм коханим, актором Джорданом Гарфілдом!

У інста-сторіс Дункан показав чорно-біле фото з обручкою і підписом «I love you!», а Джордан поділився в історіях зворушливим знімком з коханим.

До слова, саме актор зробив Дункану пропозицію руки і серця, ну а виконавцю залишалося лише відповісти:

«Я найщасливіша людина в світі. Я попросив вийти за мене Дункана Лоуренса, і він відповів «Так». Я ніколи не був такий щасливий! Я збираюся одружитися з гарним, розумним, щирим, талановитим чоловіком. Я одружуюсь із кращим другом!», – написав Джордан в своєму Instagram.

Що ж, з нетерпінням чекаємо на весільні фото, це свято точно буде неймовірно зворушливим!

Фото: @jordandelivers

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