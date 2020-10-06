Новий каналG.spaceШОУМАНІЯРаян Рейнольдс у трейлері фільму «Персонаж»

Раян Рейнольдс у трейлері фільму «Персонаж»

Кінокомпанія 20th Century Studios випустила трейлер фільму «Персонаж».

Персонаж: дивитись трейлер фільму

За сюжетом, персонаж онлайн-гри Free City одного разу припиняє грати за правилами і починає допомагати іншим. Персонаж знайомиться з аватаром дівчини-гравця і намагається врятувати гру від відключення серверів. Водночас розробники хочуть позбутися механізму, що вийшов з підпорядкування.

Головну роль зіграв Раян Рейнольдс. Також у фільмі знялися Джоді Комер, Джо Кірі і Тайка Вайтіті.  Режисером виступив Шон Леві.

Дата прем’єри фільму «Персонаж» в Україні поки невідома.

Читай також:

Серіали 2020: що подивитися у жовтні?

Переможець «Євробачення-2019» заручився зі своїм хлопцем

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания