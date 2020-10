Американська співачка Біллі Айліш випустила кліп на сингл No Time To Die. Саме він став саундтреком однойменного 25-го фільму про Джеймса Бонда.

Дивитися прем’єру кліпу Біллі Айліш – No Time To Die онлайн:

Кліп зняв Деніел Клейнман — режисер титрів, що відкривають майже всі фільми про Бонда, починаючи із «Золотого ока». Тому у відео можна побачити не лише саму виконавицю Біллі Айліш, а й кадри з нової частини бондіани з Деніелом Крейгом.

Текст до пісні No Time To Die Біллі Айліш написала спільно зі своїм братом Фіннеасом. А музичний супровід створили композитори Метт Данкль і Ганс Циммер, а також гітарист, учасник гурту The Smiths Джоні Марр.

Нагадаємо, що в Україні прем’єра фільму «Не час помирати» відбудеться вже 12 листопада 2020 року.

