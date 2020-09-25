Серіал «The Boys» отримає спін-офф від Amazon

Проект про супергероїв у коледжі отримає новий сюжет

Стрімінговий сервіс Amazon замовив виробництво багатосерійного спін-оффу «The Boys». Про це повідомляє видання Deadline.

Відомо, що події будуть відбуватися в єдиному американському коледжі для підлітків-супергероїв, яким керує компанія Vought International. Майбутні герої намагатимуться розібратися в собі та боротимуться за найкращі роботи.

Сценарій першого епізоду напише Крейг Розенберг, він же стане шоураннером проекту. Назва майбутнього серіалу не розкривається так само, як і каст.

У світі «The Boys» супергерої — частина величезної корпорації. Ці люди рятують людей, але більше їх хвилюють угоди з рекламодавцями та збори фільмів за їх участі. Вони справжні зірки, але за ідеальним фасадом ховається похмурий світ наркотиків і сексу. Колишній агент ЦРУ Біллі Бутчер вирішив показати світу реальних супергероїв і збирає для цього власну команду.

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