Новий каналG.spaceШОУМАНІЯГарячі латиноамериканські ритми: Дженніфер Лопес та Maluma представили двосерійний кліп Pa Ti & Lonely

Гарячі латиноамериканські ритми: Дженніфер Лопес та Maluma представили двосерійний кліп Pa Ti & Lonely

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес та колумбійський співак Maluma презентували спекотну колаборацію – відеороботу на одразу дві пісні Pa Ti та Lonely.

Дивитися прем’єру кліпу Jennifer Lopez & Maluma – Pa Ti + Lonely онлайн:

У кліпі показано історію кохання пари, яка має заборонені стосунки. Між Джей Ло та Maluma вирують справжні пристрасті. Такі ж ми побачимо у фільмі «Одружися зі мною», де співаки заграють головну ролі.

Режисером відео Pa Ti та Lonely став Джессі Терреро. Зйомки проходили в Нью-Йорку.

Фільм «Одружися зі мною» вийде на екрани 12 лютого 2021 року. Треки Pa Ti та Lonely стануть частиною оригінального саундреку до фільму.

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