Ріанна запускає у виробництво чоловічу білизну
Бренд співачки Savage x Fenty створює лінійку для чоловіків
Американська співачка Ріанна спільно з репером Крістіаном Комбсом зробили першу чоловічу колекцію нижньої білизни Savage x Fenty.
– Я хотіла створити чоловічу колекцію одягу, який міг би носити кожен. І після того, як Крістіан виконав таку відмінну роботу на показі мод 2019 року, надівши чоловічий одяг, я зрозуміла, що нам потрібно, щоб він допоміг нам створити колекцію, – сказала Ріанна.
До колекції увійшли 11 одиниць, серед яких різні боксерки та плавки з поясом з логотипом Savage x Fenty, а також смокінг і атласні штани з принтом з монограмою. Вартість коливається від 13 до 70 доларів.
Чоловічу колекцію Savage x Fenty Ріанна представить вже на показі 2 жовтня. Комбс візьме участь в шоу Savage x Fenty Show Vol. 2. Подивитися шоу можна буде виключно на Prime Video.
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