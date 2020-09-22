Селебріті вразила мережу округлими формами

Американська знаменитість Кім Кардашьян порадувала своїх підписників в Instagram серією відвертих та спокусливих знімків з нічного купання у басейні. 39-річна дружина Каньє Веста опублікувала гарячі кадри, на яких позує у криихітному бікіні.

На фото Кім Кардаш’ян постала у купальнику у зміїний принт, який ледь прикривав форми зірки. Образ доповнила довга коса, сережки-кільця і ​​яскравий макіяж.

«Нічне плавання», – підписала знімки Кім Кардаш’ян.

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