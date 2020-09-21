Assol – про перший рік заміжжя: «Можу зателефонувати мамі і трохи поплакати». Ексклюзив!

19 вересня Assol із чоловіком відсвяткували ситцеве весілля. В ексклюзивному інтерв’ю Новому каналу співачка відверто розповіла, яким був перший сімейний рік, хто в їхньому домі хазяїн і що змінилося у стосунках після весілля.

Через рік сімейного життя очі Каті (справжнє ім’я Assol, – прим. ред.) так само сяють, коли вона розповідає про свого коханого:

– Артем підкорив мене, насамперед, своєю добротою і щирістю. Він найсвітліша людина з усіх, кого я знаю. Негативні життєві ситуації або люди часто псують, роблять нас жорсткішими, що зовсім не про мого чоловіка, в ньому завжди зберігається чистота та віра в людей. Мене це дуже підкупило, адже наше знайомство випало на період, коли я розчарувалася у всіх і в усьому навколо, мені було дуже важко. І, щиро кажучи, що є цінним, він продовжує підкорювати мене й донині. Щодо ідеалів, думаю, це якесь абстрактне поняття і ніколи раніше, я собі не малювала їх у голові. Ідеальних людей не буває, у всіх є недоліки. Головне – знайти в житті людину, з якою ваші недоліки будуть співпадати, немов пазл, і вони не будуть дратувати або заважати вам. В принципі, ми з Артемом більше акцентуємо свою увагу на загальних позитивних рисах, ми обидва неймовірні трудоголіки, ми не ревнуємо, живемо в режимі довіри. І це добре, це нас зближує.

Assol зізналася, що після появи обручок і «штампа в паспорті», який, до слова, вже не ставлять :), нічого особливо не змінилося:

– Відверто скажу, для мене життя після весілля не змінилася. Та й не було особливо ніяких припущень, що щось буде інакше. Ми так само з трепетом, з любов’ю й теплом ставимося одне до одного. Дуже дивно чути, коли люди говорять, що багато що змінилося в їхньому житті, а в когось ще й на гірше. Я цього не помітила. Хоча, ні, все-таки дещо змінилося! Моє прізвище, а ще додався один документ – свідоцтво про шлюб! :).

Гастролі, відрядження, чи вистачає у вас часу на спільний відпочинок?

– Звісно, це явище в нашому житті постійне, ми прийняли той факт, що вдома нас часто не буває. Часу на відпочинок, відповідно, катастрофічно мало, але ми виділяємо собі якийсь день чи два в період моїх концертів або роботи Артема, щоб зустрітися на нейтральній території і провести дозвілля разом. Зрозуміло, це не та звична для всіх відпустка – двотижнева, на пляжі з коктейлями.

Медовий місяць теж провели в перерві між роботою?

– Медовий місяць – святе! 🙂 Ми відпочивали днів 10, це було немов в іншому житті, з огляду на закриті кордони на сьогодні. Ми спочатку відвідали Париж, я шалено люблю Disneyland. Особливо це помітно, якщо прийти до нас додому в гості, в мене є ціла колекція Міккі Маусів. Мені здається, я любитиму диснеївських героїв і цей парк навіть коли буду на пенсії. Це чарівний час, ми занурилися в казкову атмосферу і зарядилися неймовірним позитивом. Іншого такого місця немає ніде! Потім вирішили полетіти на Маврикій. Три дні поніжилися на сонечку, на більше нас не вистачило. Ми з Артемом любимо активний відпочинок – великий теніс, хайкінг, відвідування екскурсій. Не обійшлося й без курйозних ситуацій. В якийсь момент я вирішила, що ідеальна дружина і запропонувала чоловікові поїхати на риболовлю. Все організували, поїхали, і в дорозі в мене трапилася морська хвороба. 1000 разів встигла пошкодувати, що підкинула цю ідею, але Артем був настільки задоволений, коли піймав величезну рибу, що я зрозуміла – заради щастя в очах коханого йти на такі жертви варто.

У такі моменти я, буває, можу зателефонувати мамі і трохи поплакати

А яка ти господиня? Хто відповідає у вашій родині за приготування їжі та прибирання?

– Я схиблена на чистоті! – сміється Катя. – У мене завжди має бути порядок і затишок. Ось недавно сталася ситуація, наша хатня робітниця поїхала відпочивати. І після відпустки я попросила її здати тест на Covid-19, як з’ясувалося, результат виявився позитивним. Вже протягом півтора місяця займаюся прибиранням квартири самостійно. Хоча іноді мені себе дуже шкода, особливо, коли було кілька репетицій на день, зйомки, а потім о четвертій ранку я розвішую сорочки чоловіка й думаю, що мені ж прокидатися о дев’ятій. У такі моменти, буває, можу зателефонувати мамі і трохи поплакати, але на цьому все й закінчується, я швидко заспокоююся, згадую, що воно саме не прибереться, і продовжую хатні справи. Спасибі чоловікові, який мені завжди намагається допомагати, адже в нас удома живе чотири собаки, і прибирання потрібне регулярне.

Хто в домі хазяїн?

– Наші собаки. Вони в нас керують усім процесом, з’їли вже пів квартири – стіни, плінтуси. Коли були маленькими цуценятами, різалися зуби, і тепер доводиться все відновлювати. Я була до цього готова, в мене, на відміну від Артема, раніше вже були собаки.

На карантині багато голлівудських пар розійшлися. Як ваша сім’я пережила самоізоляцію?

– Сварок і конфліктів у вас не було! Комусь може бути дивно, незрозуміло, але це факт. Вже багато пережили, і на якісь дрібниці не звертаємо уваги. Ми самодостатні, кожен зі своїми цілями, амбіціями, тому навіть під час масової ізоляції виливали свою енергію в робоче русло, а не один на одного.

Про дітей говорити ще рано?

– Наразі ми обидва не прийшли до цього. Ні морально, ні фінансово. Хоча, кажуть же в народі: «Якщо Бог дає дитину, то Бог дає і на дитину». Але в моєму світі люди одружуються, тому що їм добре одне з одним, вони хочуть більше часу проводити разом. Особисто я не пов’язую цю подію з дітьми. Звісно, ми обговорюємо, що рано чи пізно це станеться, і ми станемо батьками, але не зараз однозначно.

Ви ж будуєте плани на майбутнє. Про що мрієте?

– Мріємо, щоб відкрили кордони (сміється). Звісно, якщо говорити глобально, хочемо досягти своїх цілей. У кожного з нас вони є, і ми щиро радіємо, коли хтось досягає висот. Ми з тих пар, які не надто люблять говорити про мрії, правильним для нас рішенням стало перетворювати їх саме на цілі. З власного досвіду кажу: якщо в мене є масштабна ідея, то розбиваю її на кроки, і біля кожного виконаного пункту ставлю галочку. Так би мовити, поступово, step by step.

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