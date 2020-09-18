Телеведучий і підприємець Андрій Шабанов, слідом за колегами по цеху, завів YouTube-канал.

«Телебачення сильно обмежує, а на YouTube можна робити будь-яку дурню, яку я, власне, і зробив. Я читаю багато новин, і кожного дня мої очі розширюються все більше і більше, а щелепа падає все нижче і нижче. Обожнюю дегенеративні новини в стилі «Грибник знайшов у лісі фалоімітатор і не знав, що з ним робити». Ось як ця інформація потрапила в ЗМІ?», – розповів Андрій.

YouTube-шоу Андрія Шабанова отримало назву «Ша/Бля». В рамках програми ведучий у властивій йому саркастичній манері обговорюватиме найбезглуздіші новини, які миготять у ЗМІ. «Ша/Бля» – це шоу, яке буде змінюватися. Шоу, яке можуть робити самі глядачі, ділячись із нам новини, які ми можемо висміяти і отримати множинний сарказм. Паралельно ми готуємо нові проекти, в тому числі з українськими зірками».

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