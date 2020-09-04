Пауза завершена: дует Hurts випустив новий альбом через три роки
Музиканти віднайшли своє звучання
Популярний британський дует Hurts випустив новий альбом Faith. До нього увійшло 11 треків. Зокрема, вже видані раніше сингли Voices, Suffer, Redemption і Somebody.
Як розповідав фронтмен гурту Тео Хатчкрафт, Hurts повернулися до звучання перших альбомів. Саме тому записали пісні в жанрі поп-нуар, який побудований на структурі поп-пісень, але звучить темніше. Також музиканти зізналися, що довго не знали, чи вийде ще хоч одна пісня у світ. Адже, для Тео період паузи був одним з найтемніших та найскладніших у житті.
Незабаром Hurts вирушають у тур на підтримку альбому Hurts. У березні вони виступлять в Одесі, Харкові та Києві.
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