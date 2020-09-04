Музиканти віднайшли своє звучання

Популярний британський дует Hurts випустив новий альбом Faith. До нього увійшло 11 треків. Зокрема, вже видані раніше сингли Voices, Suffer, Redemption і Somebody.

Як розповідав фронтмен гурту Тео Хатчкрафт, Hurts повернулися до звучання перших альбомів. Саме тому записали пісні в жанрі поп-нуар, який побудований на структурі поп-пісень, але звучить темніше. Також музиканти зізналися, що довго не знали, чи вийде ще хоч одна пісня у світ. Адже, для Тео період паузи був одним з найтемніших та найскладніших у житті.

Незабаром Hurts вирушають у тур на підтримку альбому Hurts. У березні вони виступлять в Одесі, Харкові та Києві.

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