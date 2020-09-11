На YouTube опублікували офіційний трейлер нової нового фільму Вуді Аллена «Фестиваль Ріфкіна».

Фестиваль Ріфкіна: дивитись трейлер фільму

Фільм «Фестиваль Ріфкіна» розповідає про подружню пару, яка разом вже багато років. Якось вони разом прилітають на кінофестиваль у Сан-Себастьяні. Чоловік вирішив полетіти разом з дружиною, бо помітив, що їй сподобався один молодий режисер. Намагаючись прослідкувати за своєю дружиною, чоловік і сам закохується в чарівну іспанку.

У фільмі зіграли Олена Анайя, Луї Гаррель, Джина Гершон, Сержі Лопес, Воллес Шоун, Крістоф Вальц та інші. Сценарій та режисура належать Вуді Аллену.

Прем’єра «Фестивалю Ріфкіна» відбудеться 18 вересня 2020 року в Сан-Себастьяні.

Читай також:

Джамала та Pianoбой випустили ніжну колаборцію «Эндорфины»

Тімоті Шаламе та Зендея у трейлері фільму «Дюна»