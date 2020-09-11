Українська співачка Джамала та український музикант Pianoбой записали легкий та ніжний дует. Їхньою колаборацією з літнім настроєм став сингл «Эндорфины».

Слухати нову пісню Джамала та Pianoбой – Эндорфины онлайн:

Автором музики та слів виступили самі Джамала і Дмитро Шуров (Pianoбой). Ідея записати спільну роботу виникла у Джамали ще під час першої вагітності.

– «Эндорфины» для того, щоб посміхатися, щоб закохуватися і подарувати слухачам трохи легкості, якої нам всім так не вистачає. Цю пісню я написала три роки тому, ще коли була вагітна Еміром-Рахманом. Але відклала в довгий ящик. І весь цей час вона чекала свого часу. Потім я відправила демку Дімі. Мені здалося, що в цій пісні є фарби Pianoбой, легкість, притаманна музиці Діми. І довго не було відповіді… Я подумала, що, напевно, йому не сподобалося і нічого не вийде, – поділилася Джамала.

Але втілити ідею у життя Pianoбой зміг лише під час карантину. Він відповів Джамалі, що написав свою частину композиції і готовий до запису.

– Той, хто не забуває, як закохуватися, ще має шанс на просте людське щастя. Кожна закоханість – це смілива спроба впустити в себе щось нове. Тому закохуватися – корисно для розвитку душі. А якщо ви тимчасово забули, як це – можете, для початку, закохатися в цю пісню, в українську природу, яку ми зняли в кліпі на неї, в Джамалу і мене, – запропонував Pianoбой.

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