Музичний жанр K-pop дістався до українського шоу-бізнесу. Зустрічайте 18-ти річну Uliana Royce, яка намітила зробити музичну революцію.

Дівчина пробує себе в новому для нашої країни жанрі. Її талант зауважив Артем Пивоваров, і так почалася співпраця співачки з Pivovarov Production. Артем став автором пісні Sayounara і робить ставки на прорив Uliana Royce в шоубізі:

– Uliana Royce – це талановита співачка, яка вирішила додати нові фарби в український шоу-бізнес, почавши нову еру в музиці. Ми разом з Pivovarov Production будемо в цьому їй активно допомагати, – розповів він.

Над створенням кліпу трудилася команда більш ніж із шістдесяти професіоналів. А самій Уляні спеціально для кліпу довелося навчитися водити мотоцикл і вперше в житті взяти в руки справжню катану.

– Це було досить складно, тому що, по-перше, катана – це холодна зброя. По-друге, вона була досить важкою і гостро заточеним, а по-третє, на майданчику я була не одна, в кроці від мене танцювали хореографи, тому я мусила бути гранично уважною! – поділилася співачка.

Давайте подивимося, що вийшло:

Авторами відео стали Максим Шелковников і Денис Маноха, а продюсером зйомки виступив Віталій Денчук. Протягом місяця режисери зі своєю командою продумували деталі, розробляли графічні спецефекти і будували декорації у вигляді справжнього японського мегаполісу. І вийшло видовищно.

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