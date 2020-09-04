Знайомтеся з новим українським артистом – Dayton. Хто він? Що означає його псевдонім? Наскільки артист крутий? Оціни його першу пісню прямо зараз і склади свою думку.

Співак, автор пісень і композитор Dayton не вчився в музичній школі, не брав участі в вокальних шоу та працює без продюсерських центрів. Він самостійно навчився грати на музичних інструментах, створював аранжування і пробував себе в саунд-інжинірингу.

– Зізнаюся, мені кілька разів пропонували продюсерські контракти, від яких я завжди відмовлявся, – ділиться DAYTON. – Я також пробував працювати з музичними продакшнами, але переконався, що свобода в творчості і партнерство на рівних несе для мене найбільшу цінність.

Дебютна пісня Namysto про любовний трикутник, владу грошей і реальні почуття. Співак поділився, що трек відображає реальні події в його житті. Одного разу артисту дійсно довелося брати участь в любовному трикутнику і пережити протистояння з більш впливовим персонажем у цій історії. Давайте послухаємо:

10 фактів про DAYTON

1. Справжнє ім’я: Вадим. Прізвище тримає в таємниці.

2. Знак зодіаку: Лев.

3. Професія і освіта: Довгий час успішно будував кар’єру в інформаційних технологіях, але пішов з роботи, зробивши вибір на користь музики.

4. Особисте життя: “Можна назвати мене героєм-романтиком. У мене великий досвід відносин, як щасливих, так і не дуже. Зараз я розумію, що хочу бачити поруч із собою дівчину, яка буде частиною мене і мого життя”.

5. Улюблена кухня: японська та італійська.

6. Захоплення: Швидкість і мотоцикли. Обожнює їздити по нічному місту.

7. Натхнення в музичній індустрії: Kanye West, the Weeknd, Drake і Travis Scott.

8. Фетиш: Колекціонує ножі і любить ходити в кіно один.

9. Амбітна творча мрія: “На даний момент таких дві. Перша – виконати останню обіцянку батькові – ніколи не кидати заняття музикою. Друга – зняти трилогію кліпів в колаборації з улюбленими українськими артистами”.

10. Що означає псевдонім: “У США є місто Daytona, штат Флорида. Саме там проходить одна з найбільш швидкісних і смертельно небезпечних гонок у світі – Daytona 500. Мене з дитинства заворожувало звучання цього слова, яке несе в собі дух смертельної небезпеки і самовідданості , тому вирішив зробити його частиною мого творчого шляху “.

Більше новин:

MTV MUSIC AWARDS 2020: імена переможців та найкрутіші образи зірок

Від автора «Секс у великому місті»: трейлер серіалу «Емілі в Парижі»