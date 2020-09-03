Нарешті розібравшись з датою прем’єри, франшиза про Джеймса Бонда представила другий трейлер до фільму «Не час помирати».

Не час помирати: дивитись другий трейлер фільму про Джеймса Бонда

25-й фільм про британського шпигуна розповість останню справу Джейма Бонда. Агент 007 вийшов у відставку, переїхав на Ямайку, але справи його не полишили. Давній колега та агент ЦРУ Фелікс Лестер просить Бонда повернутися на службу для пошуку викраденого вченого.

Нагадаємо, що для актор Деніел Крейг востаннє виконає роль Джеймса Бонда. Акторка Леа Сейду вдруге зіграє дівчину Бонда. А роль головного злодія дісталася Рамі Малеку. Режисером виступив Кері Фукунага.

Прем’єра фільму «Не час помирати» запланована на 12 листопада 2020 року.

Читайте також:

Який він: опубліковано новий постер фільму про Джеймса Бонда

В очікуванні новинок: Меган Маркл і принц Гаррі підписали контракт з Netflix