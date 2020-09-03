Невдовзі королівське подружжя порадує контентом для дітей

Герцоги Сассекські Меган Маркл та принц Гаррі підписали контракт зі стрімінговим сервісом Netflix. Пара збирається створювати серіали, фільми та дитячі шоу. Про це повідомляє The Guardian.

«Завдяки нашій співпраці з різноманітними громадськими спільнотами та організаціями, щоб пролити світло на їх роботу, ми зосередимося на створенні контенту, який інформує, але також дає надію. Для нас, молодих батьків, також важливим є створення надихаючих сімейних програм, так само як і потужне розповідь через правдиву і достовірну призму», – йдеться в заяві Меган Маркл та принца Гаррі.

Цікаво, що герцогиня Сассекська заявила, що не збирається повертатися до зйомок у ролі акторки. Тому очікувати її на екрані не доводиться. Але Меган та Гаррі можуть з’явитися на екрані в документальних проектах.

Фото: Getty Images

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