Налітай: Netflix тепер показує фільми та серіали безкоштовно
Онлайн-кінотеатр влаштував круту промо акцію
Стрімінговий сервіс Netflix почав показувати фільми та серіали безкоштовно. Про це повідомляє видання Variety.
Таку «шару» онлайн-кінотеатр ввів, щоб залучити нових потенційних передплатників. Просто зараз на сайті Netflix і в його додатку можна безкоштовно подивитися пілотні епізоди «Дивних див», «Коли вони нас побачать», «Грейс і Френкі», «Еліти» та інших серіалів, а також кілька фільмів, серед яких «Пташиний короб» і «Два папи».
Відомо, що перелік безкоштовних фільмів та серіалів буде періодично оновлюватися. Щоб подивитися безкоштовний контент, навіть не потрібно мати обліковий запис на Netflix.
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