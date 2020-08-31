Які серіали подивитися у вересні? Запитання не з легких, бо виходити буде багато чого, а ось витрачати свій час потрібно лише на якісний контент. Серіали Нового каналу стартують пізніше, тому на них ще доведеться почекати. А поки лови підібрку крутих серіалів вересня. Гарантуємо, що на деякі з них ти чекала вже давно!

Серіали вересня 2020

Люцифер / Lucifer

5 сезон

5 сезон

Жанр: драма

Прем’єра: 21 серпня. Кількість серій – 16.

У головних ролях: Том Елліс, Лорен Джерман, Інбар Лаві, Леслі-Енн Брандт, Рейчел Харріс, Тріша Хелфер.

Продовження американського телесеріалу про Павшого ангела, який пустив коріння на Землі і навіть зустрів свою справжню любов Хлою. Але повернувши Крила Ангела, Люцифер вирішує поборотися за трон пекла. Тим часом його місце на Землі займає Майкл- брат-близнюк Люцифера, який хоче забрати все, що дорого його братику.

«Двійка»

3 сезон

Жанр: драма

Прем’єра: 9 вересня

У головних ролях: Джеймс Франко, Меггі Джилленхол, Лоуренс Гілліард мол., Маргарита Левієва, Емілі Мід, Деніел Саулі, Крістофер Бауер, Кріс Кой, Майкл Рісполі, Девід Крамхолц

У центрі сюжету опиняється гучна історія порнографічних фільмів сімдесятих і вісімдесятих років двадцятого століття, розкривається на прикладі двох братів, які піднялися на цьому виді діяльності у Нью-Йорку.

«Ми ті, хто ми є»

Жанр: драма

Прем’єра: 14 вересня

У головних ролях: Хлоя Севен, репер Кід Каді, Аліса Брага, Джек Ділан Грейзер, Франческа Скорсезе

Американський підліток Фрейзер Вілсон змушений був переїхати в Італію через роботу його мами. На військовій базі, де тепер працює його мама хлопець познайомився з чарівною Кейтлін Харпер. Саме вона і допоможе Фрейзеру пристосуватися до нового життя у Європі.

«Сестра Ретчед»

Жанр: драма

Прем’єра: 18 вересня

У головних ролях: Сара Полсон, Синтія Ніксон, Джуді Девіс, Шерон Стоун, Фінн Уіттрок і Чарлі Карвер

У 1947 році медсестра Мілред відправляється у Північну Каліфорнію, щоб влаштуватися на роботу в провідній психіатричній лікарні. Тамнад людьми проводять дивні експерименти. Маючи секретну місію, Мілдред виявляє себе як хороша медсестра, завдяки чому їй вдається завоювати авторитет. Але в її душі буде відбуватися щось темне.

«Фарго»

4 сезон

Жанр: драма

Прем’єра: 27 вересня

У головних ролях: Кріс Рок, Джейсон Шварцман, Бен Вішоу, Джек Х’юстон, Емір Кратчфилд

Четвертий сезон «Фарго» покаже протистояння між мафіозними кланами італійців та афоамериканців у Канзасі у 1950-х роках. Глави мафій обмінялися старшими синами, щоб зміцнити свій вплив і укласти союз.

Фарго 4 сезон – смотреть трейлер онлайн:



Фото: IStock

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