Новий каналG.spaceШОУМАНІЯUFW 2020. День 1. Дивитися всі покази онлайн

UFW 2020. День 1. Дивитися всі покази онлайн

З 31 серпня по 3 вересня відбудеться наймодніша подія року – Український тиждень моди. У 2020 вона пройде під назвою NO SEASON SEASON. На сайті і Youtube Нового каналу ви зможете побачити покази всіх днів в режимі реального часу. Не пропустіть! UFW відкриють колекції FROLOV, Elena BURENINA, VOROZHBYT & ZEMSKOVA і ARTEMKLIMCHUK. Старт о 16:00!

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