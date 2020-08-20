Що одягнути на 1 вересня в 2020 році? Залишилося трохи більше тижня, а модний лук на святкову лінійку ще не зібраний? Не засмучуйся, ми допоможемо тобі виглядати розкішно в цей особливий день. Надихайся підбіркою стильних образів, які зроблять твоє повернення після літа яскравим. А той самий хлопець тебе точно помітить!

Почнемо з головного питання: чи піду діти в школу 1 вересня 2020 року в Україні? Згідно з позицією уряду і Міністерства освіти і науки, більшість учнів повернуться за парти, якщо все піде за планом виходу з карантинного режиму. Нещодавно були опубліковані рекомендації про те, як створити безпечні умови в школі та підготувати навчальний рік до можливих змін епідеміологічної ситуації.

Офіційний дозвіл на навчання дітей безпосередньо в навчальних закладів даватиме Міністерство охорони здоров’я. За останніми даними, відвідування шкіл учнями не буде лише в «червоних зонах» – тих населених пунктах, де рівень епідемічної небезпеки дуже високий. Зараз мова йде про такі міста, як Тернопіль та Луцьк, а також Кіцманський район Чернівецької області. Інтерактивну карту поширення COVID-19 в Україні можна знайти на сайті Центру Громадського здоров’я МОЗ.

Чи підуть діти в школу в 2020 році в Україні, а також які території будуть вважатися «червоними» і «зеленими» зонами, стане відомо за тиждень до 1 вересня. Сподіватимемося на краще! І готувати свій гардероб відповідно до трендів моди 2020. Так у чому піти на 1 вересня? Дизайнери пропонують носити шкіру, червону клітку, підплічники і агресивні аксесуари.

Яскравий відтінок червоного з ноткою оранжевого – полум’яний і соковитий колір. Звичайно, total look в таких кольорах для образу на 1 вересня 2020 не підійде, зате барвистий акцент цілком допустимий. З чорним костюмом буде гарно поєднуватися сумка червоного кольору, легкий шарф або ж витончені туфлі відтінку Grenadine.

На піку популярності широкі плечі, як у 80-х. Обираючи жакет, зверни увагу саме на цю деталь. Варто утриматися від такого крою жакету, якщо ти невисокого зросту. Через масивні підплічники ти будеш здаватися ще нижчою.

Актуальними залишаються костюми а-ля піжама. Легкий поясок, вільний подовжений жакет і брюки прямого крою – твій образ буде найяскравішим на лінійці!

Якщо тобі до смаку укорочені брючки (кюлоти), сміливо обирай їх для урочистого свята. Доповни образ легкою шифоновою блузою і човниками, вийде дуже стильно і стримано.

У моду повертається кльош. Штани такого крою візуально збільшують зріст і роблять фігуру витонченішою та жіночнішою. Туфлі на товстому грубому каблуці додадуть образу особливу родзинку.

Вибираючи сорочку, віддай перевагу асиметричним моделям, наприклад, подовженим позаду. Якщо ти прихильниця легких блуз і романтичних образів, рекомендуємо моделі з легкими рюшами і воланами – вони додадуть луку грайливості.

Якщо в твоєму навчальному закладі експериментувати з формою не дозволяють, доповни look аксесуарами. У моді – брошки, агресивні ланцюжки та великі прикраси.

Який би модний образ на 1 вересня ти не вибрала, пам’ятай, що головне – бути собою. Стильне, але некомфортне вбрання відволікатиме тебе і погіршуватиме настрій. Підбери лук, від якого серце співатиме!

Фото – pinterest.com