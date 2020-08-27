Артист збирає прихильників послухати нові пісні

Український співак Макс Барських виступить із сольним концертом в Києві. Це буде перший перформенс зірки після гучних міжнародних прем’єр синглів Silence і Lonely.

– Цей ранок дійсно добрий! Кожен концерт в Києві – це особливе свято, тим більше такий довгоочікуваний.Ми зустрінемося на початку осені, щоб співати в унісон, танцювати і дихати енергією один одного під відкритим небом. Наша зустріч буде особливою і найпершою. Я чекаю тебе на «МАКС БАРСКИХ: OPEN AIR», давай влаштуємо незабутнє шоу! – розповідає Барських.

Довгоочікуване шоу відбудеться в КВЦ «Парковий» 18 вересня. Прихильники Макса Барських зможуть наживо насолодитися платиновими хітами артиста з альбомів «Тумани» і «7», а також вперше для київської публіки прозвучать сингли з майбутнього альбому «1990».

Концерт відбудеться з дотриманням всіх карантинних заходів та правил проведення виступів на відкритих майданчиках.

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