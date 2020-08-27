Проект розповість про сексуальність

Американська модель Кара Делевінь стане частиною документального серіалу «Планета Секс». Про це повідомдяє видання Paper.

Карі Делевінь дісталася роль ведучої проекту, який розкаже про сексуальність. У ньому буде шість серій, в яких автори розкажуть про гендерне різноманіття. Кара Делевінь зустрінеться з людьми різної гендерної ідентичності, а також візьме участь в експериментах провідних світових лабораторій.

Серіал «Планета Секс» був запущений у виробництво ще до пандемії коронавірусу. Але через карантин зйомки довелося призупинити. Дату виходу документального серіалу «Планета Секс» поки не повідомляють.

Фото: Getty Images

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