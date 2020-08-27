Планета Секс: Кара Делевінь стане ведучою документального серіалу
Проект розповість про сексуальність
Американська модель Кара Делевінь стане частиною документального серіалу «Планета Секс». Про це повідомдяє видання Paper.
Карі Делевінь дісталася роль ведучої проекту, який розкаже про сексуальність. У ньому буде шість серій, в яких автори розкажуть про гендерне різноманіття. Кара Делевінь зустрінеться з людьми різної гендерної ідентичності, а також візьме участь в експериментах провідних світових лабораторій.
Серіал «Планета Секс» був запущений у виробництво ще до пандемії коронавірусу. Але через карантин зйомки довелося призупинити. Дату виходу документального серіалу «Планета Секс» поки не повідомляють.