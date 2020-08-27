Кеті Перрі та Орландо Блум стали батьками (ФОТО)

Щасливе подружжя показало знімок з пологового будинку

Американська співачка Кеті Перрі та голлівудський актор Орландо Блум стали батьками. У подружжя народилася дівчинка. Її назвали Дейзі Дав.

Першими про це повідомили в Instagram UNICEF, послами якого є знаменитості. А вже після Кеті Перрі та Орландо Блум репостнули чорно-біле фото з крихітною ручкою доньки на свої сторінки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram katyperry 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

У підписі до фото батьки представили усім свою доньку та закликали жертвувати кошти на підтримку молодих мам і новонароджених малюків по всьому світу:

«Ми оповиті любов’ю та подивом від безпечного і здорового появи на світло нашої дочки. Але ми знаємо, що нам пощастило, адже не далеко не всі стикаються з мирним досвідом пологів, як у нас. Спільноти в усьому світі як і раніше відчувають брак медичних працівників, і кожні одинадцять секунд вагітна жінка чи новонароджений вмирає, в основному з причин, яким можна запобігти. З появою COVID-19 життя багатьох новонароджених наражається на ризик через відсутність доступу до води, мила, вакцин та ліків, що запобігає хворобі. Як батькам новонародженого, це розбиває нам серце, оскільки ми співчуваємо борються батькам зараз більше, ніж будь-коли».

Для Кетті Перрі донька Дейзі стала першою дитиною. В Орландо Блума є син Блум від екс-дружини Міранди Керр.

Нагадаємо, що в лютому 2019 року пара оголосила про заручини. Селебріті готуються до весілля.

Фото: Getty Images

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