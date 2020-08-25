Студія Warner Bros. представила перший тизер «Бетмена» з Робертом Паттінсоном.

Бетмен: дивитися офіційний тизер

Режисер Метт Рівз розповість історією про перші дні Брюса Вейна в ролі Бетмена. «Інші фільми вже показали, що йому довелося подолати страх і самого себе, щоб стати Бетменом. Ми зустрінемося в середині цього кримінологічного експерименту і будемо спостерігати за тим, як він робить помилки». Крім того, у фільмі він хоче висвітлити тему корумпованості Готема: «Мені це здається дуже актуальним. Думаю, що так було завжди. Немає такого часу, про який не можна було б зняти історію про корупцію. Але сьогодні для мене це здається навіть більш важливим, ніж в інші часи».

У стрічці також грають: Зої Кравіц (Жінка-Кішка), Пол Дано (Загадочник), Колін Фаррелл (Пінгвін), Енді Серкіс (дворецький Альфред), Джеффрі Райт (комісар Гордон) та інші.

Прем’єра фільму «Бетмена» запланована 1 жовтня 2021 року.

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