До Дня Харкова! ТОП наймальовничіших локацій міста в кліпі Сергія Бабкіна «Бомба-Ракета»

Нещодавно відбулася прем’єра нового відеокліпу Сергія Бабкіна «Бомба-Ракета», яку знімали протягом 4-х днів на найрізноманітніших локаціях Харкова та області. А сьогодні, 23 серпня, Харків святкує день народження. До цієї дати ми разом згадуємо всі харківські локації із нового відеокліпу артиста.

Дії відеороботи беруть початок із маленької «пильної» комірки в костюмерній харківського дитячого театру «Шибеники». Саме там Ракета прокидається і біжить на пошуки своєї другої половинки.

Поки Ракета «запускається», Сніжана Бабкіна, яка зіграла ключову роль Бомби, показує себе в усій красі в єгипетських пісках. Хоча ні, почекайте, це ж Кицівська пустеля, яка знаходиться в Харківській області! У народі її прозвали «Кицівка» через назву селища розташованого зовсім поруч з пісками.

Тільки-но солодка парочка зустрілася, ми спостерігаємо за розвитком їхніх стосунків – гуляючи різними місцями, вони сміються, сваряться і, звичайно, цілуються. Стежка в лісі, якою гуляє пара – це Лісопарк.

Забавна сцена відбувається на містку дитячої залізниці, коли головні герої трохи безглуздо в цих величезних костюмах починають штовхати одне одного, в результаті чого Ракета ледь не падає на залізницю.

Є момент, коли двоє пробігають повз розмальовані ворота і раптом помічають знайомі обличчя – зображених учасників гурту «5’Nizza», солістом якої є Сергій. Як виявилося, ці портрети замалювали за декілька днів до кліпу, а знімальна група дивним чином виявила їх. Це сталося просто під час зйомок, при зміні локації. Проїжджаючи вулицею Римарською, один з режисерів зауважив замальовку.

Одна з найкрасивіших сцен була знята в соняшниках на харківських полях, як рухатися в бік Ізюма. Відтворення космосу відбувалося безпосередньо в міському планетарії.

Яскравий танець, при якому додалося декілька десятків героїв, був знятий на даху Арт-заводу «Механіка». Його впізнають гості торішнього Impulse Fest, а також затишного квартирника Бабкіна.

І наостанок, Бабкіни вирішили відірватися у легендарному харківському клубі «Живіт», якому понад 18 років. Він є навіть символічним для Сергія, адже, як виявилося, саме тут проходили найгаласливіші вечірки за його участі!

Читай також:

Як мультяшка: Венсан Кассель зробив тату на честь дружини Тіни Кунакі

Великий секрет: принц Гаррі та Меган Маркл готують новий проект для Голлівуду