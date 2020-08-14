Український гурт KAZKA представив кліп на вже відому «Пісню сміливих дівчат».

Дивитися новий кліп KAZKA – Пісня сміливих дівчат онлайн:

Кліп «Пісня сміливих дівчат» відзнятий у чорно-білій стилістиці. Режисеркою виступила Саванна Сетан спільно з відомим британським Pulse Production.

Казковим фоном для відео стали абсолютно різні частини міста Дубаї: дах хмарочоса Crown Plaza відкриває могутній вид на нічний центр міста та Шейк Заїд Роуд, заповідник дикої природи Рас-Аль-Хор і, звичайно, відомий Бурдж Халіфа та унікальну Рамку Дубаї. Окрім того, особливістю кліпу стало те, що він виконаний виключно у чорно-білих тонах, що надає красі цього сучасного міста унікального відтінку.

Над створенням образів солістки Олександри Заріцької працювала команда з місцевими арабськими дизайнерами.

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