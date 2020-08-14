Під обробку потрапив сингл артистки Levitating

Британська співачка Дуа Липа навесні виипустиила новий альбом Future Nostalgia , треки з якого здобули шалену популярність. Саме тому селебріті вирішила створити клубний варіант ремікісів своїх пісень. Першим ремікс-синглом стала пісня Levitating. Його Дуа Ліпа записала з Мадонною та Міссі Еліот.

Слухати нову пісню Дуа Ліпа – Levitating онлайн:

Дуа Ліпа зізналася, що все життя була прихильницею обох артисток, і для неї стало честю і щастям попрацювати з ними над реміксом Levitating. Про це співачка розповіла в інтерв’ю для подкасту New Music Daily on Apple Music.

Також над звучанням пластинки працювала діджейка та електрониця The Blessed Madonna.

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