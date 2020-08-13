Бек-вокалістка мультиартиста MONATIK Lida Lee представила трек та кліп «Достопримечальность». Таким чином дівчина ознаменувала початок своєї сольної кар’єри, а сам MONATIK дебютував зі своїм продюсерським проєктом.

Дивитися новий кліп Lida Lee – Достопримечальность онлайн:

Кліп на сингл «Достопримечательность» виконаний у стилістиці колекцій Ів Сен-Лоран, реліквій бароко та доповнений хореографією Бродвею. Хореографом-постановником став Денис Стульніков. Режисером відео виступила відома Таню Муіньо. Локацією для зйомок став Одеський театр опери та балету.

У кліпі «Достопримечательность» з’явився і сам продюсер MONATIK. Він також додав свого авторського стилю до композиції.

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