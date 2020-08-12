Королівські нащадки ледь не пересварилися з усією родиною

Нещодавно у друк вийшла біографія Меган Маркл і принца Гаррі «У пошуках свободи». Її авторами стали журналісти Омід Скоби і Керолайн Дюран. За короткий час книга встигла стати бестселером, а західні ЗМІ продовжуть постійно її цитувати та відкривати нові факти з життя королівської родини.

Нещодавно американські медіа оприлюднили черговий факт з біографії герцогів Сассекських. Принци Гаррі та Вільям перетворили сімейну фотосесію з нагоди 70-річчя принца Чарльза у 2018 році в «справжній кошмар». Як повідомили інсайдери, брати постійно сперечалися з батьком, і ніяк не могли знайти зручну для всіх дату, щоб провести фотосесію.

Тим не менш, все вдалося і фотосесія таки відбулася. Один з прекрасних знімків королівської родини на честь 70-річчя принца Чарльза навіть опублікували у своєму Instagram принц Вільям та Кейт Мідлтон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram kensingtonroyal 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Фото: Getty Images

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