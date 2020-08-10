Новий каналG.spaceШОУМАНІЯТест! Наскільки ти «бро» справжнього рокера

Тест! Наскільки ти «бро» справжнього рокера

24 серпня, в День Незалежності України, легенди українського року зберуться разом на BRO! FEST, щоб зіграти шестигодинний вертикальний концерт. Вже відома перша частина лайн-апу фестивалю: Green Grey, Vopli Vidoplyasova, «Табула Раса», «Скрябін», які виступатимуть разом з Yurcash і dj Толя-Мiсячнi трАНбони. На честь цієї події ми підготували тест, наскільки ти бро справжнього рокера – BRO TEST!

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