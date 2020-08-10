Продовження «Друзів» знову відклали. Дженніфер Еністон бачить у цьому позитив

Фанатам доведеться почекати ще трошки

17 серпня повинні були розпочатися зйомки спеціального епізоду серіалу «Друзі». Але творці ситкому знову відклали реюніон через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє видання Deadline.

Виконавиця ролі Рейчел Грін, акторка Дженніфер Еністон, вже встигла прокоментувати плани HBO Max. Зірка серіалу «Друзі» не бачить ніякої біди у перенесенні зйомок.

– Знаєте що? Це дало нам більше часу підготувати більш захоплюючий і веселий епізод. Тому я вибираю дивитися на відстрочку, як на наполовину повну склянку. Слухайте, ми нікуди не дівається, – поділилася Дженніфер Еністон.

Проводити зйомки спешлу «Друзів» планували перед живою аудиторією, як і всі 10 сезонів. Зараз це є небезпечним, тому зйомки перенесли.

Фото: Getty Images

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