Селебріті готується до нової ролі у кіно

Американський актор та соліст гурту «30 Seconds To Mars» Джаред Лето перевтілиться у відомого художника українського походження Енді Воргола. Про це зірка повідомив у своєму Instagram.

Кілька днів тому Джаред Лето опублікував пост з фотографіями Енді Воргола, привітавши художника з днем народження. 6 серпня йому виповнилося б 92 роки.

«Так, це правда, я зіграю Енді Воргола в майбутньому фільмі. Я так вдячний і схвильований цією можливістю. З днем ​​народження, Енді. Нам не вистачає тебе і твого генія», – підписав серію знімків актор.

Коли саме розпочнуться зйомки байопіку про Енді Воргола і хто саме стане режисером, поки невідомо. Але відомо, що Джаред Лето вже почав готуватися до ролі. Нещодавно він придбав права на книгу 1989 року «Воргол: біографія» Віктора Бокріса.

Фото: Getty Images

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