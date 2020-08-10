Для його дружини Філипи Коен це перша дитина

Зірка серіалу «Молодий Папа» актор Джуд Лоу вшосте став батьком! Дружина Філіпа Коен народила селебріті малюка. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Про поповнення у родині селебріті стало відомо не з офіційної заяви зіркової пари. Фотографи Daily Mail сфотографували Джуда Лоу та Філіпу Коен під час прогулянки. На знімках дружина актора була вже без вагітного животика. Саме подружжя радісну новину поки не коментує. Тому стать та ім’я малюка теж не розкривають.

Для Джуда Лоу це вже шоста дитина, а для його другої дружини Філіпи Коен це первісток.

Виконавець ролі молодого Папи і його обраниця Філіпа одружилися у 2019 році. Коен стала другою офіційною дружиною актора. До цього Джуд Лоу був одружений з дизайнеркою Седі Фрост, у шлюбі з якою народилося троє дітей. Також у актора є ще двоє дітей: дочка від новозеландської моделі Саманти Берк і ще одна дочка від співачки Кетрін Гардінг.

Фото: Getty Images

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