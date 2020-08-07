Зірка розповіла інтимні подробиці з життя з майбутнім чоловіком

Американська співачка Кеті Перрі та актор Орландо Блум невдовзі готуються стати батьками. Але цього могло б і не статися, адже у 2017 році пара вже розходилася.

Вперше Кеті Перрі розкрила причини розставання з Орландо Блумом. В ексклюзивному інтерв’ю для видання PEOPLE селебріті розповіла, чому вони з коханим розійшлися в 2017 році.

Через бурхливий розвиток стосунків парі знадобилося зробити паузу. Тому вони вирішили, що їм необхідно побути окремо одне від одного, щоб розібратися у собі. Після розриву їхні стосунки стали міцнішими.

– Насправді мова йде про індивідуальну подорож, яка робить все краще. Ми обоє мали вирушити в цю подорож окремо, тому що не моя половина і його половина становлять єдине ціле. Це завдяки моїй цілісності і його цілісності все виходить – пояснила Кеті Перрі.

Також співачка додала, що вони з Орландо Блумом разом пройшли багато. Тому зараз вони впевнені у своєму майбутньому.

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