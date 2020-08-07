Чому Камерон Діаз пішла з кіно?

Причиною всьому стала родина та батьківські клопоти

З 2014 року акторка Камерон Діаз не знімалася у жодному фільмі. Її останньою роботою став музикл «Енні». Без будь-яких офіційних заяв зірка завершила свою акторську кар’єру.

І ось нещодавно в інтерв’ю Квінет Пелтроу для її шоу шоу Гвінет Пелтроу In goop Health: The Sessions Камерон Діаз розкрила справжні завершення своєї кар’єри у кінематографії.

– Я працювала так довго і так важко, знімаючись у фільмах та інше … І у мене зовсім не залишалося часу на особисте життя. Тому я вирішила перестати зніматися і сконцентруватися на собі, стосунках з родиною і друзями. Тоді я зустріла Бенджаміна і ми одружилися буквально в той же момент, тому що обидва відчули, що нам це потрібно, – поділилася зірка.

Також Камерон Діаз не подобалося поводження знімальної групи з акторами.

– Актори інфантильні. За тебе роблять все, тебе обслуговують, і мені це насправді ніколи не здавалося комфортним. Мені комфортно доглядати за собою самостійно. Мені потрібно було переконатися, що я можу про себе подбати, що я знаю, як це – бути дорослою, орієнтуватися в дорослому житті і зводити все її частини воєдино. Так, як захочеться мені, а не як здається правильним іншим людям. Я запитала себе: «Як повинно проходити моє життя? Куди я прямую? Я – архітектор свого життя», – сказала акторка.

Зараз зірка абсолютно задоволена своїм життям і не жалкує про прийняте рішення.

– Це умиротворення. Тепер у мене на душі спокійно і я нарешті можу подбати про себе. Не всі зможуть мене зрозуміти, але працювати на тому рівні і бути публічним – це постійна напруга і віддача енергії. Коли я зупинилася, я по-справжньому подивилася на своє життя і побачила, як все йде насправді. Тому що коли ти працюєш над фільмом – це прекрасна відмовка. Ти працюєш по 12 годин на день, тебе немає місяцями і немає часу про це подумати, – розповіла Камерон Діаз.

Фото: Getty Images

Читай також:

Свято пісні: У США зроблять своє «Євробачення»

Маша Єфросиніна зізналася, скільки заробляє її чоловік