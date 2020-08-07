Артистка збирається випускати музичне шоу

Американська співачка Леді Гага запускає власне радіо на Apple Music. Про це зірка розповіла у своєму Instagram.

«Протягом останніх кількох тижнів я намагалася придумати, як, сидячи вдома, я можу допомогти тому, що називаю єдиним глобальним співтовариством, яке, як я переконана, добре за своєю природою і дуже дорого моєму серцю і серцям багатьох. Обміркувавши, як я можу допомогти суспільству і світу, я дуже рада випустити це шоу і мати можливість ділитися неймовірними міксами і музикою щотижня», – підписала фото з логотипом свого радіо Леді Гага.

У першому епізоді Gaga Radio співачка поговорить з продюсером і музикантом BloodPop, який брав участь у створенні її останнього альбому Chromatica, що вийшов в травні. Випуск буде доступний вже з 7 серпня. Далі випуски будуть виходити щотижня.

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