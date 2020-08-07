Американці скопіюють формат відомого пісенного конкурсу

У США збираються зробити свій American Song Contest, який стане американським аналогом «Євробачення». Вперше пісенний конкурс планують провести в 2021 році. Про це повідомляє видання Variety.

Американське «Євробачення» повністю буде зроблено по формату оригінального. За правилами, професійні співаки, дуети або гурти до шести чоловік з кожного з 50 штатів будуть змагатися за перемогу. Буде два півфінали та фінал.

Propagate Content створить Американську академію конкурсу, яка складатиметься з американських музичних критиків, відомих представників музичної індустрії. Саме вони та і оберуть представників від 50 штатів.

Нагадаємо, що «Євробачення-2021» пройде у Роттердамі, Нідерланди. Через пандемію коронавірусу та карантин пісенний конкурс цього року перенесли.

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