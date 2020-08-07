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07 серпня
Нова пасія: Бредлі Купера засікли на пляжі з голлівудською акторкою (ВІДЕО)
Пара проводила день в Малібу разом з донькою селебріті
Голлівудський актор Бредлі Купер, який гучно розійшовся з Іриною Шейк, був помічений у компанії ексдружини Бена Аффлека Дженніфер Гарнер. Про це повідомляє видання Daily Mail.
Пара провела день на пляжі Малібу разом з трирічною дочкою актора Леєю. На фото від Daily Mail одягнений лише в пляжні шорти Бредлі Купер засмагав, а Дженніфер Гарнер гралася у піску з його дочкою. Мережею одразу поширилися чутки про роман знаменитостей. Проте, самі зірки інформацію ніяк не коментують.
VIDEO
Дженніфер Гарнер та Бредлі Купер стали друзями після того, як 20 років тому зіграли разом у фільмі «Псевдонім».
Фото: Getty Images
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