Романтично: На честь чого принц Гаррі та Меган Маркл назвали свого пса?
Пара вирішила увіковічнити в імені улюбленця свої спільні спогади
У серпні 2018 року Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл вирішили завести собаку. Тоді герцоги Сассекські взяли чорного лабрадора з притулку. Досить довго журналісти не знали, як королівська пара назвала свого улюбленця.
Нещодавно видання People дізналися, що песика назвали Пула. Про це стало відомо з майбутньої книги королівських біографів Омід Скоби і Керолін Дюран.
Принц Гаррі та Меган Маркл назвали свою домашню тваринку на честь своєї першої спільної подорожі. Пула – валюта в Ботсвані. І саме в цю південноафриканську країну Гаррі запросив Меган через шість тижнів після початку їхнього роману.