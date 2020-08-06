Пара вирішила увіковічнити в імені улюбленця свої спільні спогади

У серпні 2018 року Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл вирішили завести собаку. Тоді герцоги Сассекські взяли чорного лабрадора з притулку. Досить довго журналісти не знали, як королівська пара назвала свого улюбленця.

Нещодавно видання People дізналися, що песика назвали Пула. Про це стало відомо з майбутньої книги королівських біографів Омід Скоби і Керолін Дюран.

Принц Гаррі та Меган Маркл назвали свою домашню тваринку на честь своєї першої спільної подорожі. Пула – валюта в Ботсвані. І саме в цю південноафриканську країну Гаррі запросив Меган через шість тижнів після початку їхнього роману.

Фото: Getty Images

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