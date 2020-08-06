Новий каналG.spaceШОУМАНІЯДжастін Бібер з дружиною Хейлі пройшли хрещення (ФОТО)

Джастін Бібер з дружиною Хейлі пройшли хрещення (ФОТО)

Зіркова пара Джастін та Хейлі Бібер нещодавно пройшли обряд хрещення. Про це повідомив сам співак у своєму Instagram.

«Момент, коли моя дружина та я охрестилися! Це був один з найбільш особливих моментів у моєму житті. Ми визнали наше кохання та віру в Ісуса публічно з нашими друзями та родиною», – підписав фото з хрестин Джастін Бібер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

justinbieber

Варто відзначити, що Джастін Бібер серйозно ставиться до релігії. Він часто наголошує, що саме вона допомагає йому переживати складні часи та проходити через різні випробування у житті. Його дружина Хейлі розділяє таку позицію.

Фото: Getty Images

Читай також:

«Вау»: Орландо Блум розповів про першу зустріч з Кеті Перрі

Фільми та мультфільми про навколишнє середовище: ТОП-10

джастин бибер новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания