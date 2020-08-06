Актор відкрив милі подробиці знайомства з майбутньою дружиною

Голлівудський актор Орландо Блум та співачка Кеті Перрі одна з найобговорюваніших пар у світовому шоу-бізнесі. Їхні стосунки розпочалися та розвивалися на очах у мільйонів прихильників, а тепер пара очікує на появу первістка. Фанатам ніколи не буває мало подробиць з життя зіркової пари. Так, нещодавно в інтерв’ю для видання The Mirror Орландо розповів про день, коли вперше зустрів Кеті Перрі. Попереджаємо: після його слів ти обов’язково скажеш «оооо».

Перша зустріч Орланда Блума та Кеті Перрі відбулася у 2016 році на церемонії вручення премії «Золотий глобус».

«Я стояв на сцені і дивився на публіку в залі, і Кеті була там, просто сиділа серед натовпу людей. Я пам’ятаю, що вона була одягнена в красиву рожеву сукню. Тоді я подумав: «Вау, я думаю, що це Кеті Перрі», – зізнався Блум.

Тоді актор не розгубився і навіть підійшов до столику, де сиділа Кеті Перрі, щоб привернути її увагу.

«Вона сиділа за столом поруч з Дензелом Вашингтоном, якому в той момент, коли я підійшов, доставили коробку з гамбургерами. Коли я це побачив, я запитав його: «Агов, приятель, можу я взяти один?» Він відповів, що, звичайно, я можу це зробити. Тоді я взяв гамбургер і підморгнув Кеті », – розповів актор. Познайомитися ближче парі вдалося вже на афтепаті церемонії.

Фото: Getty Images

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