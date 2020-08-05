Артистка радикально змінила колір волосся

Солістка українського гурту Kazka Олександра Заріцька у понеділок, 3 серпня, відсвяткувала своє 28-річчя. Відзначила зірка цей день не лише тортом зі свічками, а й зміною кольору іміджу. На сторінці гурту в Instagram опублікували фото співачки, на якому вона постала в образі яскравої блондинки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram kazka.band 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Сьогодні в нас особливий привід — святкуємо день народження нашої казкової Саші. Від нас хочемо побажати тобі барвистих емоцій та щастя, щоб мрії здійснювались, а в серці панувала любов. Наснаги та сил написати «свою книгу» — яскраву, повну вражень, любові, щастя та розуміння. З Днем народження!» — підписали кадр колеги Саші.

Фанатам гурту сподобався новий образ солістки. Вони одразу почали порівнювати Сашу Заріцьку з британською співачкою Адель.

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