Олег Винник відсвяткував день народження на сцені! Як це було (ФОТО)

Артист влаштував безпрецедентне музично-інтерактивне шоу на НСК «Олімпійський». Шанувальники залишилися у захваті!

31 липня на головній арені країни НСК «Олімпійський» відбувся унікальний високотехнологічний концерт Олега Винника, присвячений дню народження артиста. Це було перше в історії стадіонне шоу з використанням технологій VR та AR, за яким глядачі спостерігали онлайн з різних куточків світу.

Безпрецедентна для України музично-інтерактивна подія об’єднала реальне з віртуальним. Масштабна сцена завдовжки 54 м, надпотужні світло і звук, живе виконання улюблених хітів – 100% live у поєднанні з різноманітністю анімованих цифрових об’єктів в 3D створили незабутню атмосферу справжнього свята. Кожна композиція супроводжувалася унікальним візуальним оформленням, несподіваними сюжетами та спецефектами.

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Так, на початку концерту Олег Винник «віртуально» спустився в метро, на яке перетворилися коридори НСК на шляху музиканта до сцени. Виконуючи легендарну «Вовчицю», «дістав» з неба місяць. А в фан-зоні і на трибунах співака зустрічали цифрові глядачі, які вщент заповнили «Олімпійський». Відкривав неймовірне дійство український телеведучий, актор, заслужений артист України Юрій Горбунов.

Найзворушливішим моментом перфомансу стало звернення артиста до українців по всьому світу із закликом єднатися під час виконання пісні «Роксолана». А найнесподіванішим сюрпризом –знайома шанувальникам композиція «Наталя-Наталі». перекладена німецькою мовою.

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Кожен бажаючий зміг потрапити до гримерної Олега, зробити спільне селфі та особисто вручити квіти музиканту. Бажаючі також мали нагоду приєднатися до філантропічної ініціативи від Всеукраїнського благодійного фонду «Допомагати просто»: подарувати ведмедика артисту за додаткові кошти, які будуть передані Краматорському дитячому будинку «Антошка».

– Нарешті це відбулося! Усе, над чим працювали декілька місяців, про що переживали і чим пишаємося! – зазначив Олег Винник. – Перше стадіонне шоу в доповненій реальності на НСК «Олімпійський» – вже історія, яку створили десятки тисяч людей: найкращі спеціалісти України у різних галузях і, звичайно, мої глядачі. Працювати на пустому стадіоні – надто складно, але я відчував їх енергію і любов по той бік екранів.

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