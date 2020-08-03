Артистка нарешті дочекалася заповітної нагороди

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, отримала свою «Золоту кнопку» від YouTube. Така нагорода ознаменувала перший мільйон підписників на каналі її відеоблогу NKofficial.

– У NKblog все моє життя мов на долоні: я разом з підписниками переживала найбільш знакові події мого життя, ми разом раділи і засмучувалися, надихалися і мотивувалися. І далі буде ще більше, обіцяю:) Я вдячна також своїй команді, яка підтримує мої найсміливіші ідеї – ця кнопка наша і, вірю, що наступна – не за горами, – прокоментувала нагороду NK | Настя Каменських.

Свій YouTube-канал Настя Каменських запустила ще в 2016 році. Тоді вона кинула собі спортивний виклик, аби зробити своє тіло підтягнутим. Зараз відеоблог артистки в цілому нараховує майже 400 млн переглядів і 1,25 млн підписників.

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