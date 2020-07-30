Сестра Кім Кардаш’ян придбала шикарний маєток в США

Американська супермодель Кендалл Дженнер впустила журналістів до свого будинку у Лос-Анджелесі. Селебріті провела екскурсію своїми володіннями для Architectural Digest.

Завдяки своїм хоромам Кендалл Дженнер опинилася на обкладинці вересневого випуску журналу. Це була її давня мрія, адже вона завжди цікавилася нерухомістю та дизайном інтер’єру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram kendalljenner 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Будинок знаменитості оформлений в богемському італійському стилі. У кольоровій гаммі переважають світлі відтінки. У дизайні використані натуральні матеріали – каміння та дерево.

У домі є простора кухня, їдальня, вітальня, велика гардеробна, декілька спалень і ванних кімнат, зона відпочинку та двір з басейном. Кендалл Дженнер розповіла, що робила такий ремонт, щоб відчувати себе спокійно та розслаблено, коли знаходиться вдома.

Фото: Getty Images

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