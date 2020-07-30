MONATIK, ЮЛІЯ САНІНА, DANTES і TAYANNA подарували свої голоси героям анімації «Тролі 2: Світове турне»

Анімаційний хіт «Тролі 2: Світове турне» від чарівників DreamWorks Animation виходить у прокат 6 серпня 2020 року. Лише у кінотеатрах вас чекає блискучий і самобутній український дубляж, де яскраві герої заговорять голосами улюблених зірок!

У кожного свій характер і власний музичний стиль: MONATIK – принц Ді, Юлія Саніна – королева Барб, DANTES – король Тролекс, TAYANNA – Дика Діксі.

Нова пригода виведе яскравих тролів далеко за межі звичного. Герої з’ясують, що крім них існують ще й інші племена. Усі вони шанують свій власний стиль: фанк, кантрі, техно, класика та рок. На порозі нових викликів і небезпек тролі зазвучать на повну силу різними голосами!

MONATIK

Діма Монатік у ролі принц Ді запалюватиме у ритмі фанку! Артист із захватом поділився враженнями:

– Герой припав мені до душі ще під час кастингу. По-перше, Музика! Я обожнюю музику в стилі фанк і часто надихаюсь нею під час створення власного репертуару. По-друге, я дуже люблю Андерсона Пака, який озвучив Принца Ді в оригінальній версії анімації. Дубляж – процес непростий, бо ти маєш повністю перевтілитися в свого персонажа, навіть рухатися, як він. Але це водночас і крутий челендж! Протягом усього робочого процесу мені неймовірно імпонував настрій, музика і пісні героя, адже Принц Ді дарує вітамін D. Для нашої родини анімація «Тролі» – одна з найулюбленіших історій. Ми з синами знаємо напам’ять, мабуть, кожну пісню, що звучить там. Сподіваюсь, діти будуть вражені почувши мій голос у новій частині.

ЮЛІЯ САНІНА

Харизматична фронтвумен гурту The Hardkiss подарувала свій голос нестримній королеві хард-року Барб. Співачка була у захваті від своєї героїні:

– Яка ж вона шалена! Барб – це десь моє альтер-его, вона щиро вірить, що рок врятує світ, і її мета довести це усім навколо. Щоправда, методи обирає дещо брутальні, але згодом розумієш, що, насправді, вона хороша дівчинка, яка просто заплуталась. Зовні моя героїня трохи на мене подібна: яскрава, рішуча і завжди готова до експериментів та нових образів. Пригода «Тролі 2: Світове турне» – це візуально і технічно досконалий продукт, а ще вперше в історії анімації вони зачепили дуже цікаву музичну тему. Оця боротьба стилів, дружні жарти між музикантами різних напрямків і багато чудової музики. Кожен обере для себе улюбленого троля і дорослі і діти. А я вже визначилася!

DANTES

Король Тролекс – дебют у дубляжі для співака і телеведучого Володимира Дантеса. Новий досвід подарував безліч яскравих вражень:

– Я давно хотів спробувати попрацювати у дубляжі анімації, бо сам обожнюю мультики і дивлюся усі нові релізи. І тут така можливість! Що може бути крутіше, ніж дублювати короля техно?! Тролекс драйвовий, стильний, яскравий, і, що найважливіше, він завжди на позитиві. Правитель дбає про своїх підданих і випромінює добро. Девіз мого героя такий, як і в мене – сім’я, любов і музика. Робота у проекті була справжнім викликом, особливо незвичний для мене вокал. Я викладався на всі 100%. Усіх запрошую у кіно, нехай ритм запалить вас!

TAYANNA

Незрівнянна TAYANNA перевтілилася у кантрі-зірку Дику Діксі:

– Я обожнюю працювати з анімацією – це так захопливо! У повсякденному житті ми з сином постійно імітуємо голоси, приміряємо на себе незвичні та цікаві ролі і не пропускаємо жодної прем’єри мультиків. З Дикою Діксі у нас багато спільного: вона вольова, талановита і нестримно-смілива дівчина, яка вас точно здивує. А ще Діксі стильна красуня і надзвичайно обдарована виконавиця кантрі. Зізнаюсь чесно, під час роботи трохи нервувала, адже не знала, чи вдасться налаштувати тембр голосу на потрібну тональність, бо кантрі – непростий музичний стиль. Щиро сподіваюся, що мені це вдалося. Тож обов’язково йдіть у кіно, щоб насолодитися яскравою пригодою та почути нас з Діксі та зарядитися настроєм від нових суперхітів».

Дивися вибухову анімаційну пригоду «Тролі 2: Світове турне» з 6 серпня у кіно!